Polizei verteilt Fahndungsaufruf an Prostituierte

Nürnberg (dpa/lby) – Nach zwei Prostituiertenmorden in Nürnberg startet die Polizei eine Informationskampagne. Heute wollen die Ermittler einen Fahndungsaufruf in fünf Sprachen an in Nürnberg tätige Prostituierte verteilen und sie auch auf den Polizeinotruf 110 hinweisen. Das bayerische Landeskriminalamt setzte für die Aufklärung der Straftaten eine Belohnung von 5000 Euro aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Am Abend des 24. Mai war in Nürnberg eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet worden. Am Pfingstmontag wurde eine 44 Jahre alte Chinesin getötet. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen.