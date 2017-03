Polizei warnt: Betrugsversuch in Marktschorgast und Wirsberg

Wenn der Chef anruft und eine Überweisung veranlasst, sollte man aktuell in Oberfranken vorsichtig sein. Die Polizei im Regierungsbezirk warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die in dieser Woche in Marktschorgast und Wirsberg aufgetaucht ist.

Beim so genannten „CEO-Betrug“ spähen Betrüger erst Firmendaten wie Mail-Adressen und Signaturen aus. Dann melden sie sich als Geschäftsführer – englisch CEO – bei Angestellten oder sogar bei Banken und veranlassen unter einem Vorwand Überweisungen ins Ausland. Die Polizei rät den Unternehmen, die Daten, die öffentlich im Internet sichtbar sind, zu überprüfen. Außerdem sollen die Mitarbeiter über die Masche informiert werden.