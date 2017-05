Polizisten beleidigt und bedroht: Mann mit 2,52 Promille in Oberwallenstadt gestoppt

Seine Uneinsichtigkeit hat einen Michelauer in der Nacht zum Freitag auf direktem Weg in die Ausnüchterungszelle der Polizei gebracht. Der Mann hatte in Oberwallenstadt völlig betrunken sein Fahrrad nach Hause geschoben, als er von einer Streife der Polizei angehalten wurde. Der Aufforderung, das Rad stehen zu lassen und sich einem Alkoholtest zu unterziehen wollte er nicht nachkommen. Stattdessen beleidigte und bedrohte der 43-jährige die Beamten aufs Übelste, so dass ihm schließlich Handschellen angelegt werden mussten. Auslöser für die schlechte Stimmung dürfte ein heftiger Rausch gewesen sein – er brachte es auf 2,52 Promille.