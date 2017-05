Polizisten müssen bei Streit um Handy einschreiten

Neu-Ulm (dpa/lby) – In Schwaben hat ein familieninterner Streit um ein Handy zu einem Polizeieinsatz geführt. Im Landkreis Neu-Ulm hatte eine Mutter ihrer Tochter aus erzieherischen Gründen das Smartphone abgenommen. Die 15-Jährige geriet deswegen so in Rage, dass sie sich am Montagabend mit einem Messer bewaffnete und verbarrikadierte. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, verließen die Angehörigen das Haus und riefen die Einsatzkräfte. Die Beamten konnten die Jugendliche beruhigen und davon überzeugen, sich ärztlich behandeln zu lassen. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt.