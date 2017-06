Premiere auf der Luisenburg: Cats startet in die Saison 2017

Heute Abend verwandelt sich die Luisenburg in Wunsiedel zu einem echten Katzen-Paradies. Das Erfolgsmusical CATS ist zurück auf der Naturbühne in Wunsiedel. Letzte Saison schon mal da gewesen und weil´s so gut angekommen ist , heuer nochmal, allerdings mit neuer Besetzung. Heute ist die Premiere. Regisseur Hardy Rudolz will mehr bieten als nur eine Katzenrevue.

In dem Musical-Stoff von Andrew Lloyd Webber stecke mehr, etwa ein Appell zu Respekt vor allen Geschöpfen und die Feier der Vielfalt. Los geht’s heute Abend um 20 Uhr 30.