Pressig hat jetzt einen Dorfladen: Zwei Frauen übernehmen im Ort die Nahversorgung

Der Countdown läuft, heute ( Mi 23.8) macht in Pressig im Landkreis Kronach der erste Dorfladen auf. Zwei ehemalige Verkäuferinnen im letzten Geschäft des Ortes machen sich selbständig.

Der Dorfladen liegt direkt an der B 85 in der Nähe des Bahnhofs, heißt Feko und soll kein Tante-Emma-Laden, aber auch kein Supermarkt sein. Der Dorfladen öffnet um 8 Uhr seine Pforten und soll dann an allen Werktagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Petra Fellmann und Heidi Konrad wollen in ihrem Laden eine breite Produktpalette von Lebensmitteln bis Drogerie-Artikeln anbieten – der typische Nahversorger also in Pressig.