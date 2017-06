Prestigeträchtiges Golfturnier startet

Moosinning (dpa/lby) – Das prestigeträchtigste deutsche Golfturnier startet heute vor den Toren Münchens. Beim Europa-Tour-Event in Moosinning-Eichenried gilt Martin Kaymer als aussichtsreichster deutscher Athlet. Der 32-Jährige aus Mettmann hofft trotz inkonstanter Leistungen in der jüngeren Vergangenheit auf den zweiten Titel nach 2008 bei den BMW International Open. Das Turnier findet im jährlichen Wechsel in Moosinning und in Pulheim in der Nähe von Köln statt. Neben Kaymer stehen 13 weitere deutsche Golfer am Start des mit zwei Millionen Euro dotierten Events.