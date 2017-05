Probleme im Kneipenviertel: Coburger suchen Mittel gegen Randale und Ruhestörungen

Wenn’s nach der Polizei geht, werden im problembehafteten Coburger Steinweg die Kneipen bald früher schließen. Jedenfalls hat sich die Coburger Polizei in einen Statement im Stadtrat für eine Verlängerung der Sperrzeiten ausgesprochen.

Hintergrund sind ständige Probleme im Coburger Kneipenviertel mit Randale und Ruhestörungen. Die Stadt berät, wie man gegensteuern kann. Ein anderer Vorschlag: Die Polizei soll in dem Viertel mehr Präsenz zeigen.

Rein statistisch – so die Polizei – sind aber die Kriminalitätszahlen im Coburger Kneipenviertel nicht gestiegen.