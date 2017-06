Der Eichenprozessionsspinner hat Saison und sorgt für einige Probleme in Oberfranken und auch in Kulmbach. Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schmetterling, der seine Eier an Eichenblätter legt. Die Raupen sind es, die mit ihren sehr feinen Brennhaaren den Menschen gefährlich werden können. Das Eiweißgift an den Härchen kann bei Menschen Hautausschläge und allergische Reaktionen auslösen.

In Kulmbach ist es das Gebiet um Spitzeichen, wo sich diese Saison der Eichenprozessionsspinner ausbreitet und wo die Bewohner äußerst vorsichtig sein und sich vor Berührungen mit den Raupen schützen müssen.Auch in der Kulmbacher Blaich machen die Raupen des Eichenprozessionsspinners Probleme. Der Kindergarten zum Beispiel lässt die Kinder aus Sicherheitsgründen nicht raus in den Garten um Kontakt mit den Raupen zu vermeiden.