Professionelle Integration: in Kulmbach startet eine neue Vortragsreihe

Integrationscoaching heißt es salopp, und es ist die Fortsetzung dessen, was Landrat Söllner als großen Erfolg im Kulmbacher Land bezeichnet. Die gekonnte Integration von Flüchtlingen bei uns. Heute Abend startet eine neue Seminarreihe. Veranstalter ist die Kulmbacher Koordinierungsstelle für die kommunalen Bildungsangebote. Professionelle Flüchtlingshilfe ist der Oberbegriff und als erstes gibt es Fachvorträge, in denen es um die Planung von Lebensperspektiven und interkulturelle Kompetenz geht. Dem Landkreis geht es in der Seminarreihe aber auch darum, die vorhandenen Netzwerke von Helfern und ehrenamtlichen zu stärken und die Akteure in Kontakt zu bringen. Die Veranstaltung heute beginnt um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes statt und gedacht ist sie für alle Interessierten.