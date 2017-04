Prótest gegen Erweiterung: Forstlahmer Bürger gegen neues Baugebiet

Der dörfliche Charakter geht verloren und mit dem Regenwasser wird’s Probleme geben… Anwohner in Kulmbach-Forstlahm protestieren gegen ein neues Baugebiet. Gestern Abend haben rund 30 Bürger mit Transparenten ihr Nein zu „Forstlahm Nord 2“ deutlich gemacht.

Weil im neuen Forstlahmer Baugebiet schon etliche Häuser gebaut und die erschlossenen Grundstücke so gut wie verkauft sind, erschließt die Stadt gerade den zweiten Teil. Dort sind bisher 47 neue Bauparzellen geplant. 80 Unterschriften haben die Forstlahmer schon gesammelt, sagte ihr Sprecher, Peter Schieber gegenüber Radio Plassenburg. Die Kritik der Forstlahmer: Ihre Bedenken seien im Rathaus eher abgewimmelt worden. Am Montag will Oberbürgermeister Schramm mit den Protestierenden sprechen, er hofft ihre Befürchtungen ausräumen zu können, macht aber deutlich: Über die Erweiterung des Baugebiets sei im Vorfeld öffentlich informiert worden, die Eigentümer hätten ihr Land an die Stadt verkauft und der Beschluss im Stadtrat sei einstimmig gefallen.