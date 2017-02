Proteste am Münchner Flughafen wegen Abschiebung

München (dpa) – Gegen eine geplante Abschiebung von etwa 50 Afghanen haben nach Polizeiangaben am Mittwochabend im Münchner Flughafen rund 250 Menschen protestiert. «Das ist unverantwortlich», sagte etwa die 70 Jahre alte Maria Brand vom Helferkreis im oberbayerischen Erding zur Begründung. Nadine Kriebel vom Bayerischen Flüchtlingsrat, der zu der Demonstration aufgerufen hatte, betonte: «Es gibt keine sicheren Gebiete in Afghanistan. Gegen diese willkürlichen Abschiebungen wollen wir Protest zeigen.»

Die abgelehnten Asylbewerber sollten noch am Abend in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen werden. Es ist bereits die dritte Sammelabschiebung seit Ende vergangenen Jahres. Die Aktionen sind umstritten. Nicht nur die Opposition im Bundestag sowie Flüchtlingsorganisationen äußerten scharfe Kritik an der vom Bund geführten Abschiebung. Aus ihrer Sicht ist Afghanistan alles andere als ein sicheres Land. Daher lehnen auch mehrere Bundesländer eine Beteiligung an der Aktion ab.