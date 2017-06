Proteste gegen Demonstration von «Identitärer Bewegung»

Berlin (dpa) – Der ehemalige Deutschland-Chef der Neonazi-Gruppierung «Blood and Honour» war nach Informationen der «Berliner (…)

Köln (dpa) – Trotz der Absage des Islam-Dachverbands Ditib werden heute Tausende Muslime in Köln zu einem Friedensmarsch gegen (…)

Muslime marschieren in Köln gegen islamistischen Terror

Schmidts Wehrmachtsfoto wieder in Universität aufgehängt

Hamburg (dpa) – Das Mitte Mai an der Bundeswehr-Universität in Hamburg entfernte Foto von Altkanzler Helmut Schmidt in (…)