Proteste gegen Nationalpark Frankenwald: Scharf auf Dialogtour

Mit Protesten von Bauern und Waldbesitzern ist die bayerische Umweltministerin Scharf auf ihrer Dialogtour für einen möglichen Nationalpark Frankenwald in Neukenroth begrüßt worden. Auch auf die Straßen hatte der Besuch Auswirkungen. In und um Neukenroth war teilweise kein Durchkommen mehr.

Scharfs Tour geht noch weiter. Um 16 Uhr wird die Ministerin in Schwarzenbach am Wald erwartet. Dort will sie sich zu einem internen Gespräch mit dem Hofer Landrat Bär treffen. Erwartet werden auch Vertreter der Holzindustrie, Waldbauern und Bürger – und auch Demonstranten, die vor dem Rathaus ebenfalls gegen einen möglichen Nationalpark Frankenwald protestieren wollen.