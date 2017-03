Proteste verhallen ungehört: Stallpflicht in Oberfranken bleibt bestehen

Oberfränkische Geflügelzüchter müssen sich weiter gedulden – denn die Stallpflicht für Geflügel jeglicher Art bleibt bestehen. Das bestätigt das Bayerische Umweltministerium. Noch immer gibt es in allen Regierungsbezirken infizierte tote Vögel. In Oberfranken zuletzt Ende Januar und zwar in Stadt und Landkreis Hof.

Erst wenn die Zahl der infizierten Wildvögel zurückgeht, es keine neuen Ausbrüche bei Nutzvögeln gab und die Zugvogelbewegungen abnehmen – dann kann die Stallpflicht aufgehoben werden, heißt es weiter.

Die oberfränkischen Rassegeflügelzüchter fordern bekanntlich die Aufhebung, weil die ständige Stallhaltung der artgerechten Haltung widerspricht.