Prozess gegen Federdieb: Millionenschaden in Museen

Bern (dpa/lhe) – Für eine Sammlung von Federn soll ein Mann aus der Schweiz eine Reihe von Museen bestohlen haben. Der 45-Jährige steht vom heutigen Dienstag (8.15 Uhr) an in Basel vor Gericht. Über Jahre, womöglich Jahrzehnte hinweg soll der Angeklagte Museen in der Schweiz, Österreich und in Deutschland heimgesucht haben. Basel, Bern, Stuttgart, Frankfurt, Wien, München und Berlin sind betroffen. Das Gericht schätzt den Schaden auf umgerechnet 5,5 Millionen Euro.

Mehr als 17 000 Federn entdeckten Ermittler 2012 in der Sammlung des Mannes. Ein Berliner Museum war ihm auf die Schliche gekommen und hatte Alarm geschlagen. Mit Schrecken entdeckten viele Museen den Namen des Mannes auf ihren Besucherlisten. So kam das Ausmaß der Beschädigungen erst ans Licht. Mehr als 160 Federn und Flügel soll er aus Museen gestohlen haben. Verhandelt wird über Diebstähle zwischen 2005 und 2012.