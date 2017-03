Prozess gegen Taxifahrer wegen Mordversuchs an Fußgänger

München (dpa/lby) – Ein 58 Jahre alter Taxifahrer aus München muss sich von heute an wegen eines versuchten Mordes im Straßenverkehr vor dem Landgericht München I verantworten. Der Angeklagte soll am 28. August 2016 so knapp an einem Fußgänger vorbei gefahren sein, dass dieser empört gegen die Seitenscheibe klopfte. Das wiederum habe den Taxifahrer derart aufgebracht, dass er zurücksetzte und den Passanten mit Absicht überfuhr. Der Fußgänger erlitt Verletzungen am ganzen Körper und musste drei Tage im Krankenhaus verbringen. Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt.