Prozess um Zukunft von Kindern und 100 Haustieren

Oberstaufen (dpa/lby) – Die Polizei hat nach dem illegalen Abschuss eines seltenen Schwarzstorches in Oberstaufen Vorwürfe von (…)

Simbach am Inn (dpa/lby) – Die Polizei in Niederbayern sucht nach einem freilaufenden Känguru und hat einen Fahndungsaufruf (…)

Mehr als 900 000 Ferkel in Bayern

Fürth (dpa/lby) – Die Zahl der Schweinebauern in Bayern ist weiter gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Fürth (…)