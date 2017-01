Prozess wird neu aufgerollt: Messerstich gegen einen Kulmbach hätte tödlich sein können

Wer mit einem Messer zusticht, muss damit rechnen ,dass es todernst wird. Das klingt nach einer Binsenweisheit, ist aber laut Nordbayerischer Kurier der Grund dafür, dass der Bundesgerichtshof einen Prozess um einen Messerstich gegen einen 35-jährigen Kulmbacher neu aufgerollt haben will.

Ein Urteil vom Landgericht Bayreuth vergangenes Jahr wurde aufgehoben, der Prozess um einen Ausraster mit schwerwiegenden Folgen in Bad Berneck muss neu aufgerollt werden.

Ein 61-jähriger Autofahrer war im Mai 2015 völlig ausgerastet, weil ein 35-jähriger Kulmbacher mit Lichthupe und Stinkefinger seine Fahrweise kommentiert hatte. Der 61-Jährige fuhr dem Kulmbacher hinterher, in Bad Berneck stiegen beide aus und der 61-Jährige stach auf den Kulmbacher ein. Der sackte stark blutend zusammen und der Angreifer verschwand. Das Bayreuther Landgericht hatte keine Tötungsabsicht bei dem 61-Jährigen gesehen, der Bundesgerichtshof meint, die Begründung ist zu dünn. Möglicherweise fällt das Urteil für die Attacke im neuen Prozess höher aus, als die bisher verhängten zwei Jahre und neun Monate Gefängnis.