Prüfung: Mehrere Hotspots im Landkreis Kronach geplant

Sie sind kostenfrei und man kann dank ihnen schnell im Internet surfen.

Wie die Neue Presse berichtet, wird in Kronach aktuell geprüft, ob die Einrichtung mehrerer WLAN Hot Spots möglich ist. Wenn unter anderem die Kostenrechnung aufgeht, könnten Sie eventuell bald am Marienplatz oder der Festung Rosenberg im Internet surfen. Auch in Ludwigsstadt laufen erste Überlegungen das kostenfreie Internet anzubieten. In Wallenfels gibt es sogar schon konkretere Pläne: Bürgermeister Korn sieht in diesem Jahr zum Beispiel den Hot Spot am Schwimmbad als realisierbar.

Der Hintergrund: Bis zum Jahr 2020 sollen im BayernWLAN 20 000 Hot Spots zur Verfügung stehen. Dafür winken Fördergelder von bis zu 5000 Euro.