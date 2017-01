Psychiater darf wieder praktizieren: 75-jähriger Kulmbacher gewinnt vor Gericht

Er darf wieder praktizieren. Ein Kulmbacher Facharzt für Psychiatrie und Psychologie mit einer Praxis in Wunsiedel hat im dritten Anlauf vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth erreicht, dass er wieder arbeiten kann. Allerdings muss der 75-Jährige zuvor selbst zum Psychiater, heißt es beim Nordbayerischen Kurier.

Unter anderem die Regierung von Oberfranken hatte dem Kulmbacher die Approbation entzogen, weil sie davon ausgegangen war, dass er selbst psychisch krank ist.

Hintergrund war ein Streit des Psychiaters mit einem Nachbarn im Jahr 2014. Damals hatte der jetzt in Kulmbach wohnende 75-Jährige sich als behandelnder Arzt seines Kontrahenten ausgegeben und seine Einweisung in die Psychiatrie gefordert.