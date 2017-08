Putz fällt beim Tüv von der Decke

Hof (dpa/lby) – Die Decke war offenbar nicht Tüv-geprüft: Auf der Kfz-Zulassungsstelle in Hof hat sich der Putz gelöst und zwei Kunden im Wartebereich verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trafen die herabfallenden Stücke in dem Gebäude, das dem Tüv gehört, einen 46-jährigen Mann und eine 60-jährige Frau. Nach einer ärztlichen Versorgung am Unfallort konnten die beiden Leichtverletzten nach Hause gehen. Warum die etwa ein Quadratmeter große Putzschicht am Donnerstag plötzlich von der Decke kam, war zunächst nicht bekannt.