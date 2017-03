R.I.O.Clubtour 2017: Tourabschluß in der Kulmbach „Göß“

Die „Göß“ in Kulmbach ist DIE Anlaufstelle für Nachwuchsmusiker von hier. Das hat sich offenbar auch zu den Organisatoren der alljährlichen R.I.O.-Clubtour herum gesprochen, die in diesem Jahr ihr Tourfinale dort ausrichten werden. Termin für das Konzert in der Gößmannsreuther Schule ist der 29. April. Bei der R.I.O.-Clubtour sucht der Bezirk in jedem Jahr die beste Nachwuchsband Oberfrankens. Die Gewiner der vier regionalen Vorentscheide gehen dabei im April gemeinsam auf Tour, sie kommen in diesem Jahr aus Bayreuth, Hof, Bamberg und Coburg.