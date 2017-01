Rabiate Flucht vor Verkehrskontrolle

Simbach am Inn (dpa/lby) – Bei ihrer Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat eine 24 Jahre alte Autofahrerin in der Nähe von Simbach (Landkreis Rottal-Inn) jede Hemmung verloren. Sie lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei und raste dabei mit bis zu 140 Stundenkilometern durch die Gemeinde Marktl am Inn (Landkreis Altötting). Bei ihrer weiteren Flucht in Richtung Burghausen über die B12 durchbrach die Frau einen Wildschutzzaun und fuhr über eine Böschung auf die Autobahn A94 auf. Als mehrere Polizisten die Frau schließlich an der Anschlussstelle Burghausen stellen wollten, rammte sie mit ihrem Wagen ein Polizeifahrzeug. Erst nachdem sie noch gegen ein Verkehrsschild gefahren war, konnten die Beamten die 24-Jährige schließlich festnehmen, wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag in Straubing berichtete.

Der Vorfall hatte sich demnach bereits am vergangenen Freitag ereignet: Die junge Autofahrerin war zunächst einer Polizeistreife aufgefallen, als sie diese am Abend auf einer Kreisstraße bei Simbach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte. Auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte die Frau nicht, sondern gab noch mehr Gas und raste davon. Die Fahrerin selbst blieb bei der Verfolgungsjagd unverletzt, ihre 20-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

In der Wohnung der Fahrerin wurden Betäubungsmittel gefunden, vermutlich hatte sie auch vor der Verfolgungsjagd Drogen genommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein der Frau sichergestellt. Gegen sie und den Lieferanten der Betäubungsmittel wird nun ermittelt.