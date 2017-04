Radfahrer stirbt bei Unfall

Bad Königshofen im Grabfeld (dpa/lby) – Ein 51 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Unterfranken tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte der Mann am späten Samstagabend bei Bad Königshofen im Grabfeld (Landkreis Rhön-Grabfeld) eine Bundesstraße an einer Kreuzung überquert und dabei die Vorfahrtsregelung missachtet. Er wurde vom Auto einer 50-Jährigen erfasst und durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit geschleudert. Trotz Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.