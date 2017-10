München (dpa/lby) – Eine 76 Jahre alte Radfahrerin ist am Freitag von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte die Seniorin beim Verlassen eines Grundstücks in München übersehen, wie die Polizei mitteilte. Sie war mit ihrem Elektrofahrrad verbotenerweise auf einem Gehweg unterwegs, zudem in die falsche Richtung. Der Laster schliff die Seniorin nach dem Zusammenstoß mehrere Meter mit. Sie starb trotz Wiederbelebungsversuchen in einem Krankenhaus.