In Kulmbach ist am Freitag Abend eine 61-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie war in der Theodor-Heublein-Straße mit ihrem Rad auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen gestoßen. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Kulmbacher Klinikum gebracht.