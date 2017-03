Das Medizinische Versorgungszentrum in Kronach hat ab heute ein erweitertes Angebot. Das Angebot der Praxis, die an das Helios Klinikum angegliedert ist, umfasst jetzt auch den Bereich Radiologie. Versorgt werden die Patienten künftig von Dr. Alexander von Nippold. Er praktiziert bereits am Kronacher Klinikum und wird dort nun auch die MVZ-Patienten betreuen. Die Helios Frankenwaldklinik Kronach und ihr MVZ versorgen stationär und ambulant pro Jahr rund 34.000 Patienten.