Radler, Brotzeit, Freunde treffen: „Bierland Oberfranken“ hat Biergarten-Führer aktualisiert

Wo sind Frankens schönste Biergärten? Da hat jeder seinen eigenen Favoriten, aber der Verein „Bierland Oberfranken“ hat jetzt seine Datenbank mit den 600 schönsten Biergärten in der Region aktualisiert und online gestellt.

Zu finden sind sie im Internet unter „bierstrasse-franken.de“, mit Bildergalerie, Öffnungszeiten, Anschrift und angebotene Biere und Gerichte. Und – das ist dem Verein besonders wichtig – die Potraits sollen keine werbliche Selbstdarstellung der Biergärten sein, sondern einen neutralen Überblick über das große Angebot der fränkischen Biergartenkultur geben.

Aus Kulmbach, Kronach und Lichtenfels sind zum Beispiel der Rangabauer in Tennach aufgeführt, der Landgasthof Haueis in Hermes, der Berggasthof Banzer Wald in Bad Staffelstein, der Gasthof Frankenhöhe in Weismain, das Bauernhannla in Wilhelmsthal oder der Kaiserhof in Kronach.