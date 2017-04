Räumung von Kriegsmunition verzögert sich weiter

München (dpa/lby) – Die aufwendige Räumung eines Munitionsdepots im Münchner Stadtteil Freimann verzögert sich weiter. Nur ein Teil der Anwohner könne an diesem Mittwoch in seine Wohnungen zurück, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Demnach werde es nicht gelingen, die Sprengmittel wie zuletzt geplant bis Mittwoch komplett zu beseitigen.

Zwar dürfe ein Großteil der rund 200 Anwohner am Mittwochabend wieder über Nacht nach Hause. Für diese Menschen gilt die Sperrzone nur noch von 7.00 bis 18.00 Uhr. 24 Personen müssten aber weiter in Hotels oder bei Freunden ausharren, sagte der Sprecher. Sie wohnen weniger als 50 Meter vom Munitionslager entfernt. Nach bisherigem Stand dürfen sie ihre Wohnungen am Samstag wieder betreten.

Das Munitionsdepot aus dem Zweiten Weltkrieg wird seit Anfang März geräumt. Während der Grabungsarbeiten zur Freilegung der Sprengmittel war in dem ehemaligen Löschwasserbecken eine enorme Menge an äußerst gefährlichen, voll funktionsfähigen panzerbrechenden Raketen, Handgranaten und Tellerminen aufgetaucht.