Rainer Ludwig an der Spitze: Neuer Vorsitzender der Freien Wähler im Landkreis Kulmbach

Wechsel an der Spitze der Freien Wähler im Landkreis Kulmbach. Neuer Vorsitzender ist Rainer Ludwig, Stadt- und Kreisrat in Kulmbach, Konzertveranstalter und Radio-Moderator. Der bisherige Vorsitzende, Klaus Förster ist jetzt einer der vier gleichberechtigten Stellvertreter. Nach seiner Einschätzung haben die Freien Wähler bei der Bundestagswahl im Herbst durchaus eine Chance, in den Bundestag zu kommen. Auf Platz vier der Bayerischen Landesliste findet sich der Kulmbacher Kandidat, Klaus Georg Purucker.