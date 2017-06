Raser gestoppt: Polizei kontrolliert den Verkehr am Würgauer Berg

Die Polizei macht ernst mit ihrer Ankündigung, den Würgauer Berg verstärkt zu überwachen. Und die Ergebnisse von Fahrzeugkontrollen am Samstag und am Sonntag zeigen, dass die B 22 an der Stelle dringend entschärft werden muss.

Am Samstag hat die Polizei einen Autofahrer mit 111 km/h bei erlaubten 50 erwischt, und mehrere Motorräder wegen technischer Mängel an Ort und Stelle stillgelegt. Statt auf heißen Öfen ging’s für die betreffenden Biker auf Schusters Rappen weiter.

Am Sonntag dann hat die Polizei einen Autofahrer mit 106 km/h und einen Motorradfahrer mit 107 km/h Geschwindigkeit gestoppt – bei erlaubten 50 Stundenkilometern. Beide müssen hohe Bußgelder bezahlen und bekommen ein Fahrverbot.

Der Hintergrund: am vergangenen Wochenende hatte es auf der beliebten Motorradstrecke auf der B 22 am Würgauer Berg drei schwere Unfälle binnen kurzer Zeit gegeben. Neuralgischer Punkt ist eine so genannte Applauskurve, wo Motorradfahrer besonders gerne waghalsige Manöver fahren.