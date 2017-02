Raser in Neuenmarkt: Polizei blitzt zahlreiche Autofahrer

Mit 80 Sachen in der Nähe von einem Altenheim und einer Schule vorbeigebraust ist jetzt ein Raser in Neuenmarkt. Die Polizei hatte in der Wirsberger Straße, wo nur 50 km/h erlaubt sind, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und den Mann geblitzt. Er bekommt einen Punkt in Flensburg und muss 100 Euro Strafe zahlen.

Geblitzt hat die Polizei noch mehr Autofahrer und weist nochmal dauraufhin: In der Wirsberger Straße in Neuenmarkt gibt es viele Zufahrten zu Supermärkten, einer Schule und einem Altenheim. Dort sind also viele Menschen zu Fuß unterwegs und rasen absolut nicht angebracht.