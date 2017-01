Raubüberfall geplant: Bayreuther Pärchen spielt Komplizen einer Räuberbande

Vor dem Landgericht Bayreuth wird heute der so genannten Casino-Raubprozess fortgesetzt. Dabei geht es um einen geplanten Überfall auf ein Spielcasino in Himmelkron im vergangenen Sommer. Bevor die Räuber zuschlagen konnten wurden sie letzten Sommer in einem spektakulären SEK-Einsatz in einem Cafe am Bayreuther Bahnhof festgenommen.

Vor Gericht soll vor allem die Rolle eines Bayreuther Pärchens aufgedröselt werden. Sind die beiden eher zufällig an eine albanische Räuberbande geraten oder gehörten sie fest dazu? Das wird eine wesentliche Frage in dem Verfahren sein, die auch über das Strafmaß entscheidet.

Aufgeflogen waren die Räuber, weil die Kriminalpolizei aus Hannover der Bande bereits auf den Fersen war, als sie den Himmelkroner Überfall plante.