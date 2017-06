Mit dem Fach Deutsch starten heute die Abschlussprüfungen an den bayerischen Realschulen – und somit auch in Kulmbach und Burgkunstadt. In Kulmbach legen ab heute 171 Schüler ihre Prüfungen ab, in Burgkunstadt sind es 121. Bis zum 30. Juni sind dann noch Englisch, Mathematik und das jeweilige Profilfach dran. Das sind zum Beispiel Französisch, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen und Sozialwesen.

Die Zeugnisse gibt es dann am 21. Juli.