Eine einzelne Zigarettenkippe kann einen Waldbrand auslösen – deswegen gilt ab heute in allen Wäldern Rauchverbot – auch in Oberfranken. Und dieses Frühjahr ist die Gefahr sehr hoch, denn durch die wenigen Niederschläge sei der Boden zur Zeit sehr trocken, sagen Experten. Das Verbot wird durch das Bayerische Waldgesetz geregelt und gilt bis Ende Oktober. Wer mit einer Kippe erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem haftet der Raucher, wenn der Wald in Brand gerät.