Rauf auf die Bretter: Skilifte sind geöffnet und Loipen gespurt

Gestern Schneechaos, heute Schneespaß: Die Skiarena Silbersattel in Steinach im Landkreis Sonneberg oder auch der Lift in Windheim im Landkreis Kronach haben heute wieder geöffnet.

In Ludwigsstadt und Nordhalben können Sie außerdem ab 18 Uhr im Flutlicht den Hang runterbrettern. Im Landkreis Lichtenfels können sich Skibegeisterte am Skilift Staffelberg so richtig austoben.

Außerdem sind auch viele Loipen gespurt, zum Beispiel in Ludwigsstadt, Nordhalben, Pressig-Rothenkirchen, Steinbach am Wald, Tettau und Teuschnitz.

© Angelika Warmuth