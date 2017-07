Rausch ausschlafen am Supermarkt: 40-Jähriger lag hinter E-Center in Bad Staffelstein

Leblose Person hinter dem E-Center in Bad Staffelstein. So ein Alarm ist gestern Mittag bei der Polizei in der Kurstadt eingegangen. Die Person liege halb im Flüsschen Lauter, teilten Zeugen mit. Eine Polizeistreife konnte den Fall rasch klären.

Bei der leblosen Person handelte es sich um einen 40-jährigen Mann, der war nicht tot, aber hin und weg. Eine Flasche Schnaps hatte er geleert und dann gingen mitten am hellichten Tag bei ihm die Lichter aus. Der Mann ist ins Krankenhaus gebracht worden, dort kann er seinen Rausch ausschlafen. Seine Identität wird dann auch geklärt, einen Ausweis hatte er nämlich nicht dabei.