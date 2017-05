Razzia nach Machtkämpfen im Rotlichtmileu

Bamberg (dpa/lby) – Der Polizei ist mit einem Großeinsatz ein Schlag gegen die Bamberger Rotlichtszene gelungen. Bei der Razzia nahmen die Ermittler am Dienstag in Franken sieben Tatverdächtige fest. Der Aktion waren der Polizei zufolge monatelange Machtkämpfe in der Rotlichtszene vorausgegangen. So wurde zuletzt auf ein Bordell in Bamberg erst ein Buttersäure- und wenig später ein Brandanschlag verübt. Dabei sei nur dank glücklicher Umstände niemand verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Nach diesen Anschlägen hatte die Polizei die Ermittlungskommission «Laubanger» eingesetzt. Deren Ermittlungsergebnisse führten nun zu den Razzien in acht Wohnungen.

Weil die Ermittler davon ausgehen mussten, dass die Tatverdächtigen Waffen haben und gewalttätig sind, waren insgesamt etwa 130 Einsatzkräfte an den Durchsuchungen in den Landkreisen Bamberg und Haßberge sowie im Stadtgebiet von Bamberg beteiligt. Die sieben festgenommenen Männer waren bereits im Vorfeld durch gewalttätiges Verhalten sowie Waffen- und Drogendelikte aufgefallen. Die Polizei fand zudem Drogen und Anabolika sowie eine größere Menge Bargeld.