Realschule in Pressig: Kronacher Kreistag diskutiert über Schulangebot

Bekommt Pressig eine staatliche Realschule? Im Kronacher Kreistag ist hitzig über das geplante Schulangebot im nördlichen Landkreis diskutiert worden. Die Mehrheit des Kreistags hat sich letztlich dafür entschieden, die nötigen Anträge für eine staatliche Realschule in Pressig zu stellen. Der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner aus Kronach räumte mit Vorurteilen auf: Schüler die bereits in Kronach zur Schule gehen, müssten nicht zwingend auf die Schule nach Pressig wechseln. Dasselbe gelte auch für Lehrer, so Baumgärtner. Kultusminister Ludwig Spaenle hatte im vergangenen September bekanntgegeben, dass eine Realschule im nördlichen Landkreis Kronach entstehen soll.