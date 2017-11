Rebecca Ammon ist neues Nürnberger Christkind

Nürnberg (dpa/lby) – Die 17 Jahre alte Rebecca Ammon ist das neue Nürnberger Christkind. Eine 13-köpfige Jury wählte die Gymnasiastin am Donnerstag aus sechs Bewerberinnen aus. «Ich kann es nicht fassen. Ich habe meine Wahl nicht erwartet», freute sich eine strahlende Ammon über die Entscheidung. Christkind zu sein, sei schon im Alter von sieben Jahren ihr Traum gewesen. Sie freue sich vor allem darauf, Kindern eine Freude zu machen und viel unterwegs zu sein. Als Nachfolgerin von Barbara Otto wird die 17-Jährige in den nächsten zwei Jahren Nürnberg bei rund 170 Terminen in der Vorweihnachtszeit repräsentieren – etwa in Kindergärten, Behinderten- und Seniorenheimen sowie in Krankenhäusern.

Ihre erste große Aufgabe ist aber die Eröffnung des berühmten Nürnberger Christkindlesmarkts am 1. Dezember. Mit blonder Lockenperücke, Krone und Engelsgewand spricht das Christkind dabei feierlich den traditionellen Prolog von der Empore der Frauenkirche herab. Zu dem Spektakel kommen jedes Jahr bis zu 20 000 Besucher.