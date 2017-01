Rechtsaußen Rahmel verlässt Handball-Bundesligist Erlangen

Erlangen (dpa/lby) – Rechtsaußen Ole Rahmel verlässt den Handball-Bundesligisten HC Erlangen am Saisonende und wird sich wie schon länger vereinbart einem Champions-League-Club anschließen. «Wir haben alles getan, um Ole in Erlangen zu behalten. Leider hatte er sehr frühzeitig und in schwierigeren Zeiten unseres Vereins vor knapp zwei Jahren einen Vertrag ab Sommer 2017 bei einem Champions League Club unterschrieben. Damals unterschieden sich die Rahmenbedingungen erheblich von den heutigen», sagte Geschäftsführer Rene Selke laut Mitteilung vom Mittwoch.

«Ole wollte nun bei uns bleiben, hat dies auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht und wollte unser Angebot auf eine Vertragsverlängerung annehmen. Sein neuer Club war jedoch nicht bereit, den geschlossenen Vertrag aufzulösen. Das haben Ole und wir zu respektieren», führte Selke aus.

Der 27-jährige Rahmel ist in dieser Saison bester Torschütze der Mittelfranken. 2013 war er aus Essen nach Erlangen gewechselt und hatte maßgeblich Anteil am zweimaligen Aufstieg. «Ich war und bin sehr gerne Bestandteil der phantastischen Entwicklung des HC Erlangen, bin dort sogar zum Nationalspieler geworden», sagte Rahmel. «Ich bekomme nun die Möglichkeit bei einem der größten Vereine der Welt zu spielen, Meisterschaften zu gewinnen und die Champions League kennenzulernen. Das ist eine tolle Chance für jeden Handballer. Bis zum Saisonende wird meine volle Aufmerksamkeit dem HC Erlangen und der Krönung unserer bisher großartigen Saison gehören.»