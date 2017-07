Rechtsstreit um Arbeitsbedingungen beim Asyl-Bundesamt

München (dpa/lby) – Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof überprüft heute an die Einstellungspolitik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). In der Berufungsverhandlung geht es um die Frage, ob die Nürnberger Behörde im Zuge der Flüchtlingskrise 343 Mitarbeiter ohne Zustimmung des Personalrats unter Vertrag nehmen durfte. Zudem war unter dem damaligen Amtschef Frank-Jürgen Weise in einigen Ankunftszentren Nacht- und Wochenendarbeit ohne entsprechende Vereinbarung angeordnet worden. Beides hatte das Ansbacher Verwaltungsgericht nach einer Klage des Personalrats im vergangenen Jahr für rechtswidrig erklärt. Das BAMF ging dagegen in Berufung.