Red Bull München will Eishockey-Meistertitel perfekt machen

München (dpa) – Der EHC Red Bull München kann heute wieder deutscher Eishockey-Meister werden. Mit einem Sieg im fünften Spiel der Finalserie gegen die Grizzlys Wolfsburg will sich der Titelverteidiger vor heimischem Publikum den erneuten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sichern. Das Team von Trainer Don Jackson führt in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1, ein Erfolg in der Partie ab 15.15 Uhr würde die Entscheidung bedeuten.

Mit einem überragenden 7:2-Auswärtssieg am Samstag in Wolfsburg haben die Münchner ihre Klasse unterstrichen und wollen diesmal in der eigenen Halle alles klar machen. Im Vorjahr hatte der EHC den Titel durch einen entscheidenden Sieg auswärts in Wolfsburg gefeiert. Sollten das Team um Kapitän und Torjäger Michael Wolf wie schon in Spiel drei daheim eine Niederlage kassieren, kommt es am Mittwoch in Niedersachsen zur sechsten von maximal sieben Partien.