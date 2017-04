Regensburg nach 2:1 im Aufstiegsrennen zurück

Magdeburg (dpa/lby) – Der SSV Jahn Regensburg darf nach einem überraschenden 2:1-Erfolg beim 1. FC Magdeburg vom Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga träumen. Die Oberpfälzer rückten durch den Auswärtssieg am Sonntag auf den fünften Tabellenrang vor und bis auf einen Zähler an einen direkten Aufstiegsplatz heran. Benedikt Saller (64. Minute) und Erik Thommy (71.) sorgten mit zwei Distanzschüssen für den Erfolg des Teams von Trainer Heiko Herrlich. Die Schlussphase musste seine Mannschaft nach einer Roten Karte für Andreas Geipl (77.) in Unterzahl bestreiten.

Tabellenführer MSV Duisburg (57 Punkte) ist in der 3. Liga enteilt, dahinter wird es in erster Linie zwischen Holstein Kiel (51), Magdeburg (51), dem VfR Aalen (50) und Aufsteiger Regensburg (50) spannend.

Im Magdeburg mussten 19 627 Zuschauer lange auf einen Treffer warten, dann wurde es in der MDCC-Arena richtig spannend. Erst brachte Puttkammer die favorisierten Gastgeber per Kopf nach einem Eckball in Führung. Doch fast im Gegenzug nahm Saller Maß und versenkte den Ball aus über 25 Metern zum Ausgleich. Sehenswerter war der Schuss zum 2:1. Der Ball von Thommy, der von der Strafraumgrenze abzog, schlug unhaltbar im Winkel ein.

Die Schlussphase wurde für Regensburg zur Zitterpartie: Geipl musste nach einem Foul an Ahmed Waseem Razeek vorzeitig vom Platz. Christian Beck fehlten kurz vor dem Abpfiff nur Zentimeter zum Ausgleich.