Regensburger Bischof ruft zum Beistand auf

Regensburg (dpa/lby) – Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat zu Karfreitag an die Christenverfolgung in aller Welt erinnert. Er nannte besonders die Anschläge in Ägypten am Palmsonntag. Christen müssten um ihr Leben bangen, weil sie zu Christus und zu seinem Kreuz stünden, sagte Voderholzer laut Mitteilung. Er betonte aber auch: Christen zahlten gemäß dem Vorbild ihres Herrn erlittenes Unrecht nicht mit gleicher Münze zurück.

Der Bischof rief alle Christen weltweit auf, ihren verfolgten Schwestern und Brüdern geistlich und auch politisch beizustehen. Es gehe darum, die Stimme zu erheben für die Achtung der Religionsfreiheit und der Würde der Person.