Regensburgs Torwart Pentke verlängert vorzeitig bis 2019

München (dpa) – Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg und Torhüter Philipp Pentke wollen noch länger zusammenarbeiten. Wie der Fußball-Club aus der Oberpfalz am Dienstag mitteilte, verlängerte der 32-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2019. Der Torwart bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten alle Liga-, DFB-Pokal- und Relegationsspiele über die volle Distanz.

«Ich durfte in den vergangenen Jahren Teil der positiven Entwicklung des Jahn sein. Ich möchte auch in den nächsten beiden Spielzeiten meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Entwicklung fortsetzen und den Jahn im Profifußball etablieren können», sagte der im Sommer 2015 aus Chemnitz verpflichtete Pentke.

«Philipp war in den vergangenen beiden Jahren extrem konstant in seinen Leistungen und hat damit einen wesentlichen Beitrag zu unseren beiden Aufstiegen geleistet. Vor diesem Hintergrund war es selbstredend, dass wir ihn auch über die laufende Saison hinaus an den Jahn binden wollten», sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Beim Relegations-Rückspiel in München hatte Pentke Ende Mai eine ungewöhnliche Hauptrolle übernommen. Beim von Fanausschreitungen überschatteten Match zwischen dem TSV 1860 München und Regensburg war der mutige Kapitän des Aufsteigers mit dafür verantwortlich, dass die Partie nicht abgebrochen werden musste.