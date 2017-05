Region stellt sich vor: LQN-Gewerbeschau und Ausbildungsmesse in Markleugast

Die ganze Vielfalt des Oberlandes gibt es an diesem Wochenende bei der 3. LQN-Gewerbeschau zu sehen. Die LQN – „Lebensqualität durch Nähe“ – Gemeinden veranstalten in der Dreifachsporthalle in Marktleugast zeitgleich eine Ausbildungsmesse. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren sich Firmen aus der Region.

Unter dem Motto „Wir können was“ will man zeigen, dass es hier bei uns durchaus Perspektiven für die Zukunft gibt.

Ziel ist es, die jungen Leute in der Region zu halten. Der Trend der Abwanderung ist in den letzten Jahren etwas rückläufig. Jetzt geht es darum, Nachwuchskräfte zu sichern.