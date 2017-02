Regionaldirektion gibt Arbeitslosenzahl für Februar bekannt

Nürnberg (dpa/lby) – Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die bayerische Arbeitslosenzahl für Februar. Nach Einschätzung von Experten ist die Zahl der erwerbslosen Männer und Frauen im Vergleich zum Januar höchstens leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote dürfte daher wie im Vormonat 3,8 Prozent betragen. Die Frühjahrsbelebung auf dem Jobmarkt setzt in der Regel erst im März ein. In den vergangenen drei Jahren war die Erwerbslosenzahl im Februar im Schnitt dennoch leicht um 1700 gesunken.

Für Unsicherheit sorgen derzeit die anstehenden Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien sowie der künftige Kurs der US-Regierung in der Handelspolitik. Dennoch stehe der Jobmarkt im Freistaat weiter gut da, sagte ein Fachmann im bayerischen Arbeitsministerium. Das wirtschaftliche Umfeld sei positiv, die Jobchancen gut.

Der von der Regionaldirektion monatlich ermittelte Stellenindex BA-X lag im Februar sogar so hoch wie noch nie in diesem Monat. Arbeitskräfte seien weiter stark gefragt, hieß es von der Behörde – voraussichtlich auch in den kommenden Monaten. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Lager, Information und Kommunikation sowie in der Metall- und Elektroindustrie werden Mitarbeiter gesucht.