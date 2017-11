«Reichsbürger»-Fall: Polizist muss wegen Waffe vor Gericht

Nürnberg (dpa/lby) – Ein im «Reichsbürger»-Fall von Georgensgmünd mitangeklagter Polizist muss sich nicht wegen fahrlässiger Tötung im Amt durch Unterlassen vor Gericht verantworten. Das Landgericht Nürnberg hatte diesen Anklagepunkt bei der Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt – und das Oberlandesgericht hat dies nun bestätigt, wie ein Justizsprecher am Montag mitteilte. Der Beamte muss sich daher nur wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er soll eine Pistole, die er privat besaß, vorschriftswidrig aufbewahrt haben.

Der Polizeibeamte habe nach Feststellung des Senats zwar gegen seine Pflicht verstoßen, seine Kenntnisse über den wegen Mordes an einem Polizisten verurteilten Wolfgang P. mitzuteilen. «Der Senat sieht es aber nicht als hinreichend wahrscheinlich an, dass die Weitergabe seiner Kenntnisse an die Dienstvorgesetzten die Tat verhindert hätte», hieß es.